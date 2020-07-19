Vedat Muriqi'nin gördüğü kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ilk yarısında yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Vedat Muriqi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Vedat Muriqi o hareketi nasıl yapar? Nasıl atılır? İnanılır gibi değil. Net kırmızı kart, hakem onu nasıl görmez onu anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.
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