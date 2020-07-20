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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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’e bir haller oldu

Garry Rodrigues’e bir haller oldu

Son haftalarda yedek soyunan , derbiye de 67. dakikada dahil oldu. 'de hücuma güç katması için oyuna giren 30 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içinde beklentilerin altında kaldı.

Son haftalarda yedek soyunan , derbiye de 67. dakikada dahil oldu. 'de hücuma güç katması için oyuna giren 30 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içinde beklentilerin altında kaldı. Girdiği 4 ikili mücadeleyi de kaybeden Garry Rodrigues, yalnızca 1 isabetli şut çekti.
  1. 20.7.2020
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