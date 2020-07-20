Jailson: Vedat’ın atılması etkiledi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Jailson: Vedat’ın atılması etkiledi

Jailson: Vedat’ın atılması etkiledi

Maçın 72. dakikasında oyuna giren 'nin , yenilgisiyle ilgili, " istediğimiz gibi bitiremediğimiz için üzgünüz. Vedat'ın atılması bizi etkiledi" dedi.

Maçın 72. dakikasında oyuna giren 'nin , yenilgisiyle ilgili şunları söyledi: "Ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. istediğimiz gibi bitiremediğimiz için üzgünüz. Maça da iyi başladık ama Vedat'ın atılması bizi etkiledi. Son haftada 'a karşı son maçta onurumuz için oynayacağız.
  1. 20.7.2020
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