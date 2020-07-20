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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kırmızı rekortmeni!

Kırmızı rekortmeni!

Hedeflerinin uzağında kalan , bu sezon en çok kızaran takım unvanını aldı! maçının 25. dakikasında 'ya yaptığı faul sonrası gören , bu sezon takımının 11. kez oyundan atılan ismi oldu.

Hedeflerinin uzağında kalan , bu sezon en çok kızaran takım unvanını aldı! maçının 25. dakikasında 'ya yaptığı faul sonrası gören , bu sezon takımının 11. kez oyundan atılan ismi oldu. Kosovalı yıldız, ikinci kez kızarırken, Ozan (2), Gustavo (2), Serdar, Isla, Tolgay, Rodrigues ve Deniz, kırmızı kartla cezalandırılan diğer isimler oldu. Bu arada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 9 resmi maçta toplam 14 kırmızı kart çıktı. Her iki tarafta da 7'şer isim oyundan atıldı.
  1. 20.7.2020
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