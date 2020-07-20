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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kaptan bu kez 11’de

Kaptan bu kez 11’de

Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta 11'de sahaya çıktı. 'nin kaptanı, 6 maç sonra ilk 11'deki yerini aldı.

Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta 11'de sahaya çıktı. F.Bahçe'nin kaptanı, 6 maç sonra ilk 11'deki yerini alırken, cezası biten Serdar ile de derbideki yerini aldı. Son maça 11'de çıkar Ömer ise dün yedek soyundu.
  1. 20.7.2020
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