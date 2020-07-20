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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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’de hasar büyük

Fenerbahçe’de hasar büyük

derbisinden 2-0 yenik ayrılan , son hafta öncesi Muriç, , ve Jailson'dan gelen kötü haberlerle sarsıldı.

Derbiden 2-0 yenik ayrılan , son hafta öncesi 4 futbolcusundan da oldu. Sarı-lacivertlilerde dünkü maçta kırmızı kart gören Vedat Muriç ile sarı kart cezalısı durumuna düşen , ve Jailson, son haftadaki Çaykur maçında forma giyemeyecek.
  1. 20.7.2020
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