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19 Temmuz 2020, Pazar
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Son dakika: derbide gördü!

Son dakika: Vedat Muriqi derbide kırmızı kart gördü!

'ın sahasında 'yi ağırladığı derbi mücadelesinde sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcüsü rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından gördü.

'ın sahasında 'yi ağırladığı derbi mücadelesinde çıktı. Karşılaşmanın 26. dakikasında rakibi Domagoj Vida'ya sert bir faul yapan sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcüsü önce sarı kart gördü.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar inceledi ve kararını kırmızı kart olarak güncelledi. Muriqi, ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesi cezalı duruma düştü.

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  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 21:39
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