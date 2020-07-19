Son dakika: Vedat Muriqi derbide kırmızı kart gördü!
Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı derbi mücadelesinde sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.
Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı derbi mücadelesinde kırmızı kart çıktı. Karşılaşmanın 26. dakikasında rakibi Domagoj Vida'ya sert bir faul yapan sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi önce sarı kart gördü.
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar inceledi ve kararını kırmızı kart olarak güncelledi. Muriqi, ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesi cezalı duruma düştü.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 21:39
- Son dakika: Vedat Muriqi derbide kırmızı kart gördü!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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