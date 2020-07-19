Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR odası Vodafone Park'a taşındı!
Süper Lig'in 33. haftasında aynı anda 7 maç oynanırken, Riva'da bulunan VAR Merkezi'nde sosyal mesafe kurallarına uymak için 6 maç takip edilebiliyor. Bu nedenle Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR odası, Vodafone Park Stadı'nın yanına kuruldu.
Süper Lig'in 33. haftasında aynı anda 7 maç oynanacak olmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan VAR Merkezi'nde de uygulamada değişikliğe gidildi. Normal şartlarda aynı anda başlayan 9 maça müdahale edilebilen VAR Merkezi'nde sosyal mesafe nedeniyle bugün 6 maça müdahale ediliyor.
Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması için VAR odası, Vodafone Park'ın yanına kuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, hakemlerin her hafta Covid-19 testinden geçmesine rağmen, hiçbir şekilde riske girmek istemediklerinden dolayı sosyal mesafe kuralı nedeniyle böyle bir uygulama yaptıklarını açıkladı. Aynı uygulama daha önce TFF 1. Lig Play-Off maçlarında ve UEFA mücadelelerinde de yapıldı.
- 19.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR odası Vodafone Park'a taşındı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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