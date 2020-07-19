Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR odası Vodafone Park'a taşındı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Derbinin VAR odası Vodafone Park'a taşındı!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR odası 'a taşındı!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR odası Vodafone Park'a taşındı!

'in 33. haftasında aynı anda 7 maç oynanırken, Riva'da bulunan VAR Merkezi'nde sosyal mesafe kurallarına uymak için 6 maç takip edilebiliyor. Bu nedenle Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR odası, Stadı'nın yanına kuruldu.

'in 33. haftasında aynı anda 7 maç oynanacak olmasıyla birlikte 'nun Riva'da bulunan VAR Merkezi'nde de uygulamada değişikliğe gidildi. Normal şartlarda aynı anda başlayan 9 maça müdahale edilebilen VAR Merkezi'nde sosyal mesafe nedeniyle bugün 6 maça müdahale ediliyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması için VAR odası, 'ın yanına kuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, hakemlerin her hafta Covid-19 testinden geçmesine rağmen, hiçbir şekilde riske girmek istemediklerinden dolayı sosyal mesafe kuralı nedeniyle böyle bir uygulama yaptıklarını açıkladı. Aynı uygulama daha önce 1. Lig Play-Off maçlarında ve mücadelelerinde de yapıldı.

  1. 19.07.2020
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