Süper Lig'de kim Avrupa'ya gidiyor? İşte güncel puan durumu! (33. hafta)

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan bugün oynanan 7 karşılaşmayla sona erdi. Oynanan maçların ardından 1 takımın küme düşmesi garantilenirken, şampiyon da belli oldu. Fenerbahçe derbisinden galip çıkan Beşiktaş ise Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi. Peki Süper Lig'de son durum ne? Kimler Avrupa kupalarına katılabilecek? İşte güncel puan durumu...