Süper Lig'de kim Avrupa'ya gidiyor? İşte güncel puan durumu! 33. hafta - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galeri Süper Lig'de kim Avrupa'ya gidiyor? İşte güncel puan durumu! (33. hafta)

Süper Lig'de kim Avrupa'ya gidiyor? İşte güncel puan durumu! (33. hafta)

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan bugün oynanan 7 karşılaşmayla sona erdi. Oynanan maçların ardından 1 takımın küme düşmesi garantilenirken, şampiyon da belli oldu. Fenerbahçe derbisinden galip çıkan Beşiktaş ise Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi. Peki Süper Lig'de son durum ne? Kimler Avrupa kupalarına katılabilecek? İşte güncel puan durumu...

19 Temmuz 2020 Pazar 23:14 Güncelleme: 19.07.2020 23:44
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 33. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 33. hafta

18- Ankaragücü 29 PUAN (KÜME DÜŞTÜ)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 33. hafta

17- Kayserispor 32 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 33. hafta

16- Yeni Malatya 32 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 33. hafta

15- Rizespor 35 PUAN

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