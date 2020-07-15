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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

maçının hakemi oldu

Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. - derbisinin hakemi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Maçlar ve maçları yönetecek hakem listesi şu şekilde;

Galatasaray - Göztepe: Koray Gençerler
Gaziantep FK - Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Ankaragücü - Antalyaspor: Cüneyt Çakır
Sivasspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
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Başakşehir - Kayserispor: Ali Şansalan
Alanyaspor - Denizlispor: Fırat Aydınus

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 16.07.2020 02:34
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