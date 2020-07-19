Tahir Karapınar'dan Gökhan Gönül itirafı! "Bunu konuşmuştuk..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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'dan Gökhan Gönül itirafı! "Bunu konuşmuştuk..."

Tahir Karapınar'dan Gökhan Gönül itirafı! "Bunu konuşmuştuk..."

'de sezonun son derbi maçında Fenerbahçe, 'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu ilk golden sonra oyundan düştüklerini söylerken, Gökhan Gönül'ün bu tür golleri attığını maçtan önce konuştuklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karapınar, "Maça iyi hazırlandık. Derbilerin havası farklı olur. İyi de başladık. Kaçırdığımız goller var, şans da yanımızda değildi. Ersin de bugün iyi günündeydi. 25. dakikada Vedat'ın pozisyonu var. Kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. 70 dakika eksik oynadık uzatmalarla beraber. Eksik olmamıza rağmen kaçırdığımız goller var. İkinci devreye de iyi başladık. Oyuncular fedakarca ellerinden geleni yaptılar.

"MAÇTAN ÖNCE KONUŞMUŞTUK"
İlk golü yiyince oyundan düşüyoruz. Gökhan'ın bu pozisyonlarda gol attığını maçtan önce konuşmuştuk. 'ı kutluyoruz." diye konuştu.

19 Temmuz olarak kabul edilen 'nde sarı-lacivertli taraftarlara galibiyet vermek istediklerini aktaran Karapınar şunları aktardı:

"Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde güzel bir hediye vermek isterdik. Takım elinden geleni yaptı. 11'e 11 olsa farklı biterdi. Beşiktaş'ın iki pozisyonu var maç boyunca. Bazen kalite gerekiyor. Son vuruşlarda o kaliteyi gösteremedik. Onun için mağlup olduk. Altay çok iyi bir kaleci ama bazen formsuz olduğu zamanlar oluyor. Bizi kurtardığı maçlar da var. Ersin formundaydı bugün. Tebrik ederim. Altay ilk golde hata yaptı ama her futbolcu hata yapabiliyor. Umut vadeden bir kaleci. Umarım daha iyi yerlerde olur."

  1. 20.07.2020
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