Fenerbahçe'nin eski gözdesi Ricardo Rodriguez için 3 milyon Euro isteniyor
Geçtiğimiz ocak ayında Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden ancak Milan'ın, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kiraladığı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Fenerbahçe'nin transfer gündemini sıkça meşgul eden İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre Milan'ın ocak ayında PSV Eindhoven'a kiraladığı 27 yaşındaki deneyimli futbolcu için Eintracht Frankfurt, Hoffenheim ve Hertha Berlin devreye girdi.
Sezon sonuna kadar Hollanda ekibine kiralanan İsviçreli sol bek için kulübü Milan'ın, 3 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Daha önce Wolfsburg forması giyen Rodriguez'in yeniden Almanya'ya dönebileceği belirtiliyor.
Şili asıllı yıldız futbolcu, 2017 yılında Wolfsburg'dan 15 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olmuştu. Bu sezon Hollanda'da 6 maça çıkan Rodriguez skor üretemedi.
- 16.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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