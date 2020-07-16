Fenerbahçe'nin eski gözdesi Ricardo Rodriguez için 3 milyon Euro isteniyor

Bir dönem Fenerbahçe'nin transfer gündemini sıkça meşgul eden İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre Milan'ın ocak ayında PSV Eindhoven'a kiraladığı 27 yaşındaki deneyimli futbolcu için Eintracht Frankfurt, Hoffenheim ve Hertha Berlin devreye girdi.

Sezon sonuna kadar Hollanda ekibine kiralanan İsviçreli sol bek için kulübü Milan'ın, 3 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Daha önce Wolfsburg forması giyen Rodriguez'in yeniden Almanya'ya dönebileceği belirtiliyor.

Şili asıllı yıldız futbolcu, 2017 yılında Wolfsburg'dan 15 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olmuştu. Bu sezon Hollanda'da 6 maça çıkan Rodriguez skor üretemedi.



