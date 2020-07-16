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16 Temmuz 2020, Perşembe
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'nin eski gözdesi için 3 milyon Euro isteniyor

Fenerbahçe'nin eski gözdesi Ricardo Rodriguez için 3 milyon Euro isteniyor

Geçtiğimiz ocak ayında 'nin transfer gündemini meşgul eden ancak Milan'ın, ekibi 'a kiraladığı İsviçreli sol bek 'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem 'nin transfer gündemini sıkça meşgul eden İsviçreli sol bek hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre Milan'ın ocak ayında 'a kiraladığı 27 yaşındaki deneyimli futbolcu için , Hoffenheim ve devreye girdi.

Sezon sonuna kadar ekibine kiralanan İsviçreli sol bek için kulübü Milan'ın, 3 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Daha önce Wolfsburg forması giyen Rodriguez'in yeniden 'ya dönebileceği belirtiliyor.

Şili asıllı yıldız futbolcu, 2017 yılında Wolfsburg'dan 15 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olmuştu. Bu sezon Hollanda'da 6 maça çıkan Rodriguez skor üretemedi.


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  1. 16.07.2020
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