Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens sakatlık geçirdi

Beşiktaş'ta çifte sakatlık şoku yaşanıyor. Dev derbi maçında Fenerbahçe'yi konuk eden siyah-beyazlılarda Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens sakatlık yaşadı. Boateng'in yerine Diaby, Lens'in yerine ise Necip Uysal oyuna dahil oldu.