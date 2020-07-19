Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens sakatlık geçirdi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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'ta Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens sakatlık geçirdi

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens sakatlık geçirdi

'in 33. haftasında 'yi ağırlayan 'ta Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens sakatlık geçirdi. 59. dakikada Boateng'in yerine Diaby girerken, Lens yerini 68. dakikada Necip Uysal'a bıraktı.

'ta çifte sakatlık şoku yaşanıyor. Dev derbi maçında 'yi konuk eden siyah-beyazlılarda Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens sakatlık yaşadı. Boateng'in yerine Diaby, Lens'in yerine ise Necip Uysal oyuna dahil oldu.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 22:38
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