Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens sakatlık geçirdi
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens sakatlık geçirdi. 59. dakikada Boateng'in yerine Diaby girerken, Lens yerini 68. dakikada Necip Uysal'a bıraktı.
Beşiktaş'ta çifte sakatlık şoku yaşanıyor. Dev derbi maçında Fenerbahçe'yi konuk eden siyah-beyazlılarda Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens sakatlık yaşadı. Boateng'in yerine Diaby, Lens'in yerine ise Necip Uysal oyuna dahil oldu.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 22:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens sakatlık geçirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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