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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Evinde boş geçmiyor

Evinde boş geçmiyor

bu sezon evinde oynadığı maçlarda 2 gol ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlı takım, 16 mücadelede rakip filelere 32 gol gönderdi. Kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

bu sezon evinde oynadığı maçlarda 2 gol ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlı takım, 16 mücadelede rakip filelere 32 gol gönderdi. Kalesinde ise 15 gole engel olamadı. 'ın bu sezon evindeki en gollü galibiyetleri sırasıyla (3-0), Kayseri (4-1), G.Birliği (4-1) ve (3-0) müsabakaları oldu. Tek gol atamadığı maç Yeni (0-2) sınavıydı.
  1. 18.7.2020
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