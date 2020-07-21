Sloukas da gidiyor!..

30 yaşındaki Yunan yıldızın, Olympiakos ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtiliyor. 2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan Sloukas, 1 EuroLeague, 3 Türkiye Ligi, 2'şer Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşamıştı.