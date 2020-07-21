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21 Temmuz 2020, Salı
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Sloukas da gidiyor!..

Sloukas da gidiyor!..

Yenilenme süreci devam eden Beko'da Kostas Sloukas ile de yollar ayrılıyor. Açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı iddia edildi.

30 yaşındaki Yunan yıldızın, ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtiliyor. 2015'te 'ye transfer olan Sloukas, 1 EuroLeague, 3 Ligi, 2'şer Türkiye ve zaferi yaşamıştı.

  1. 21.7.2020
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