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21 Temmuz 2020, Salı
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Görüşme gerçekleşti! Bundesliga’ya

Görüşme gerçekleşti! Tolgay Arslan Bundesliga’ya

'de bu sezon 21 maçta şans bulabilen ve iki yıl daha sözleşmesi olan için devreye girdi. Bild'de yer alan haberde, önümüzdeki sezon Bundesliga'ya yükselmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Hannover kulübünün 29 yaşındaki merkez orta saha ile görüşerek nabız yokladığı ifade edildi.

'de bu sezon 21 maçta şans bulabilen ve iki yıl daha sözleşmesi olan için devreye girdi. Bild'de yer alan haberde, önümüzdeki sezon Bundesliga'ya yükselmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Hannover kulübünün 29 yaşındaki merkez orta saha ile görüşerek nabız yokladığı ifade edildi. Transferdeki tek engel olarak ise Tolgay'ın 1.8 milyon euro'luk yıllık ücreti gösterildi. Maaş tavanı 700 bin euro olan Hannover'in rakamı aşağı çekerse Tolgay'ı almak istediği belirtiliyor.

  1. 21.7.2020
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