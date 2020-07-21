Görüşme gerçekleşti! Tolgay Arslan Bundesliga’ya
Fenerbahçe'de bu sezon 21 maçta şans bulabilen ve iki yıl daha sözleşmesi olan Tolgay Arslan için Hannover 96 devreye girdi. Bild'de yer alan haberde, önümüzdeki sezon Bundesliga'ya yükselmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Hannover kulübünün 29 yaşındaki merkez orta saha ile görüşerek nabız yokladığı ifade edildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 21 maçta şans bulabilen ve iki yıl daha sözleşmesi olan Tolgay Arslan için Hannover 96 devreye girdi. Bild'de yer alan haberde, önümüzdeki sezon Bundesliga'ya yükselmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Hannover kulübünün 29 yaşındaki merkez orta saha ile görüşerek nabız yokladığı ifade edildi. Transferdeki tek engel olarak ise Tolgay'ın 1.8 milyon euro'luk yıllık ücreti gösterildi. Maaş tavanı 700 bin euro olan Hannover'in rakamı aşağı çekerse Tolgay'ı almak istediği belirtiliyor.
- 21.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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