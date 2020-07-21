Emre: Başakşehir örnek bir kulüp - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Emre: Başakşehir örnek bir kulüp

Emre: örnek bir kulüp

Emre: Başakşehir örnek bir kulüp

, 'in şampiyonluğunu kutladı: "Başakşehir örnek bir kulüp. Aralarında hep özel hissettiğim o aileyi tebrik ediyorum. Umarım 'nde de yollarına başarıyla devam ederler."

, 'in şampiyonluğunu kutladı: "Başakşehir örnek bir kulüp. Aralarında hep özel hissettiğim o aileyi tebrik ediyorum. Umarım 'nde de yollarına başarıyla devam ederler."

  1. 21.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre: Başakşehir örnek bir kulüp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA