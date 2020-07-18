Fenerbahçe'de ayrılık! Nikola Kalinic Valencia ile anlaşma sağladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'de ayrılık! ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de ayrılık! Nikola Kalinic Valencia ile anlaşma sağladı

Beko'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerde yıldız basketbolcu , 'nın Basket takımına tranfer oldu.

Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon yapılanması kapsamında büyük bir değişim yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde birçok isimle yollar ayrılırken bu oyunculara bir yenisi eklendi. Sırp basketbolcu , 'nın Basket takımına oldu.

Valencia resmi hesabından Kalinic transferini duyururken, ''Yeni evine hoş geldin, Nikola" ifadeleri kullanıldı.


  1. 18.07.2020
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