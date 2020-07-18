Fenerbahçe'de ayrılık! Nikola Kalinic Valencia ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon yapılanması kapsamında büyük bir değişim yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde birçok isimle yollar ayrılırken bu oyunculara bir yenisi eklendi. Sırp basketbolcu Nikola Kalinic, İspanya'nın Valencia Basket takımına transfer oldu.



Valencia resmi hesabından Kalinic transferini duyururken, ''Yeni evine hoş geldin, Nikola" ifadeleri kullanıldı.



