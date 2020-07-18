Fenerbahçe'de ayrılık! Nikola Kalinic Valencia ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerde yıldız basketbolcu Nikola Kalinic, İspanya'nın Valencia Basket takımına tranfer oldu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon yapılanması kapsamında büyük bir değişim yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde birçok isimle yollar ayrılırken bu oyunculara bir yenisi eklendi. Sırp basketbolcu Nikola Kalinic, İspanya'nın Valencia Basket takımına transfer oldu.
Valencia resmi hesabından Kalinic transferini duyururken, ''Yeni evine hoş geldin, Nikola" ifadeleri kullanıldı.
- 18.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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