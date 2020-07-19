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19 Temmuz 2020, Pazar
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Tolga: Teklif almadım

Tolga: Teklif almadım

Sözleşmesi sona erecek olan , 'dan teklif aldığı iddiasını yalanladı.

Sözleşmesi sona erecek olan , 'dan teklif aldığı iddiasını yalanladı. 28 yaşındaki oyuncu, Transfermarkt'ın sorularını yanıtladı: " pek çok spekülasyon dolaşıyor. Ancak Wolfsburg haberini rahatlıkla yalanlayabilirim. F.Bahçe'de mutluyum. Fazlasıyla da forma şansı buluyorum. Hedefim sakatlanmadan sezonu bitirmek. Sonra oturup her şeyi değerlendireceğiz."
  1. 19.7.2020
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