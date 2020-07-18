Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini bitirmeye kararlı!
Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın ayrılığı ve Nabil Dirar ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan gerginliğin ardından gözler tamamen sağ bek transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ün transferini bitirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe eski futbolcusu Gökhan Gönül'den vazgeçmiyor. Beşiktaş'la yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan tecrübeli sağ bekin transferinde Emre Belözoğlu'nun başrolü oynadığı ve yeniden sarı-lacivertli takıma kazandırma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.
DIRAR KRİZİ SONRASI ACİLİYET KAZANDI!
Bir süredir eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü gündeminde tutan Fenerbahçe'nin Nabil Dirar - Emre Belözoğlu gerginliğinin ardından bu transfere aciliyet kazandırdığı ortaya çıktı.
35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bitecek olan sözleşmesini uzatmak için yönetimle henüz anlaşamadı. Sarı-lacivertliler'in kısa sürede devreye girerek bu işi bitirmek istediği öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun hedefi, sezon noktalandıktan hemen sonra bu transferi duyurmak.
"SEZON BİTİNCE GÖRÜRÜZ"
35 yaşındaki sağ bek, transferi hakkında şunlar söylemişti;
"Transfer konusunda hiç konuşmuyorum, cevap vermiyorum. Benim işim sahada futbol oynamak, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Ne söz verdiysem onu yapıyorum. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz" ifadelerini kullandı.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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