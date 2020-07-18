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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Dirar krizi sonrası flaş hamle! Belözoğlu transferi bitiriyor

Gökhan Gönül transferini bitirmeye kararlı!

Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini bitirmeye kararlı!

'de Mauricio Isla'nın ayrılığı ve Nabil Dirar ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan gerginliğin ardından gözler tamamen sağ bek transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin 'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ün transferini bitirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

çalışmalarına devam eden eski futbolcusu Gökhan Gönül'den vazgeçmiyor. 'la yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan tecrübeli sağ bekin transferinde Emre Belözoğlu'nun başrolü oynadığı ve yeniden sarı-lacivertli takıma kazandırma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

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Bir süredir eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü gündeminde tutan Fenerbahçe'nin Nabil Dirar - Emre Belözoğlu gerginliğinin ardından bu transfere aciliyet kazandırdığı ortaya çıktı.

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bitecek olan sözleşmesini uzatmak için yönetimle henüz anlaşamadı. Sarı-lacivertliler'in kısa sürede devreye girerek bu işi bitirmek istediği öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun hedefi, sezon noktalandıktan hemen sonra bu transferi duyurmak.



"SEZON BİTİNCE GÖRÜRÜZ"
35 yaşındaki sağ bek, transferi hakkında şunlar söylemişti;

"Transfer konusunda hiç konuşmuyorum, cevap vermiyorum. Benim işim sahada futbol oynamak, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Ne söz verdiysem onu yapıyorum. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 18.07.2020
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