Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini bitirmeye kararlı!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe eski futbolcusu Gökhan Gönül'den vazgeçmiyor. Beşiktaş'la yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan tecrübeli sağ bekin transferinde Emre Belözoğlu'nun başrolü oynadığı ve yeniden sarı-lacivertli takıma kazandırma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

DIRAR KRİZİ SONRASI ACİLİYET KAZANDI!

Bir süredir eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü gündeminde tutan Fenerbahçe'nin Nabil Dirar - Emre Belözoğlu gerginliğinin ardından bu transfere aciliyet kazandırdığı ortaya çıktı.



35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bitecek olan sözleşmesini uzatmak için yönetimle henüz anlaşamadı. Sarı-lacivertliler'in kısa sürede devreye girerek bu işi bitirmek istediği öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun hedefi, sezon noktalandıktan hemen sonra bu transferi duyurmak.







"SEZON BİTİNCE GÖRÜRÜZ"

35 yaşındaki sağ bek, transferi hakkında şunlar söylemişti;



"Transfer konusunda hiç konuşmuyorum, cevap vermiyorum. Benim işim sahada futbol oynamak, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Ne söz verdiysem onu yapıyorum. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz" ifadelerini kullandı.