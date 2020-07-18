Derbi öncesi transfer savaşı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Süper Lig'de son viraja girilirken ekipler transfer çalışmalarına iyiden iyiye hız vermiş durumda... Gerek yurtiçi gerekse yurtdışından birçok isim Süper Lig ekipleri için yazılıp çizilirken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin derbi öncesi transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte transfer harekatının detayları...
18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:44
Güncelleme: 18.07.2020 11:49
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Süper Lig'de bitime 2 hafta kala transfer kazanı kaynamaya başlamış durumda. Ligin dev kulüpleri birçok isimle temaslarını sürdürürken, alt liglerde yakın mercek altında...
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Bu sezon şampiyonluk iddiası bulunmayan kulüplerden Beşiktaş ve Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürürken flaş bir isim gündeme gelmişti.
Gelecek sezonlar için genç isimleri kadrosuna katmak amacıyla geniş çaplı çalışma yürüten Fenerbahçe, zorlu derbi öncesi Beşiktaş ile transferde karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon için alt ligleri taramaya devam ederken, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Bucaspor ile de Barış Sungur'un transferi için anlaşmaya varmıştı.
Bu isimlerin ardından transferde hız kesmeyen sarı-lacivertliler, bu kez Manisaspor'un genç yeteneği Bilal Budak'ı listenin başına koymuş ve bu isim için girişimlerine başlamıştı.