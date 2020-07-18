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Fenerbahçe'ye Almanya'dan Türk 10 numara! Max Kruse yerine geliyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak sarı lacivertliler, çalışmalarına tam gaz devam ederken, bir yandan da transfer için hummalı bir çalışma yürütüyor. Alman basınında yer alan bilgilere göre Kanarya, Max Kruse'den boşalan 10 numara pozisyonu için aradığı ismi buldu. İşte Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadrosunda düşündüğü o yıldız ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:55 Güncelleme: 18.07.2020 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





