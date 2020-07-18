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Fenerbahçe'ye Almanya'dan Türk 10 numara! Max Kruse yerine geliyor
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak sarı lacivertliler, çalışmalarına tam gaz devam ederken, bir yandan da transfer için hummalı bir çalışma yürütüyor. Alman basınında yer alan bilgilere göre Kanarya, Max Kruse'den boşalan 10 numara pozisyonu için aradığı ismi buldu. İşte Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadrosunda düşündüğü o yıldız ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:55
Güncelleme: 18.07.2020 11:03
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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, bir yandan bu mücadele için çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da transfer için hummalı bir çalışma yürütüyor.
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Son 6 sezonda herhangi bir kupa alma başarısı gösteremeyen sarı lacivertli kulüp, gelecek sezon şampiyon olmak ve 4. yıldızı takmak istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, TFF'nin yabancı kuralının ardından Türk yıldızlara yönelmeye başladı.
Max Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından yeni bir 10 numara arayışında olan Fenerbahçe'nin, rotasını Almanya'ya çevirdiği yazıldı.
Bild gazetesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde oldu;