Fenerbahçe'ye Almanya'dan Türk 10 numara! Max Kruse yerine geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Almanya'dan Türk 10 numara! Max Kruse yerine geliyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak sarı lacivertliler, çalışmalarına tam gaz devam ederken, bir yandan da transfer için hummalı bir çalışma yürütüyor. Alman basınında yer alan bilgilere göre Kanarya, Max Kruse'den boşalan 10 numara pozisyonu için aradığı ismi buldu. İşte Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadrosunda düşündüğü o yıldız ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:55 Güncelleme: 18.07.2020 11:03
Fenerbahçe'ye Almanya'dan Türk 10 numara! Max Kruse yerine geliyor

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, bir yandan bu mücadele için çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da transfer için hummalı bir çalışma yürütüyor.

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Fenerbahçe'ye Almanya'dan Türk 10 numara! Max Kruse yerine geliyor

Son 6 sezonda herhangi bir kupa alma başarısı gösteremeyen sarı lacivertli kulüp, gelecek sezon şampiyon olmak ve 4. yıldızı takmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan Türk 10 numara! Max Kruse yerine geliyor

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, TFF'nin yabancı kuralının ardından Türk yıldızlara yönelmeye başladı.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan Türk 10 numara! Max Kruse yerine geliyor

Max Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından yeni bir 10 numara arayışında olan Fenerbahçe'nin, rotasını Almanya'ya çevirdiği yazıldı.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan Türk 10 numara! Max Kruse yerine geliyor

Bild gazetesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde oldu;

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