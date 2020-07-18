Emre Belözoğlu - Dirar gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte yaşananlar - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Emre Belözoğlu - Dirar gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte yaşananlar

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu ile Faslı futbolcu Nabil Dirar arasında yaşanan gerginlik gündeme oturdu. Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde yaşanan bu olay keyifleri kaçırdı. Herkesin merak ettiği şok gerginliğin sebebi ortaya çıktı. İşte antrenman esnasında yaşananlar ve ikili arasında geçen diyalog...

18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:47
Emre Belözoğlu - Dirar gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte yaşananlar

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar arasında gerginlik yaşanmıştı ve olayın yumruklaşmaya kadar gittiği iddia edilmişti.

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Emre Belözoğlu - Dirar gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte yaşananlar

Sarı-lacivertli kulup resmi sitesinden söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederken, iki oyuncu arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşandığını açıkladı.

Emre Belözoğlu - Dirar gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte yaşananlar

Beşiktaş derbisi öncesi yaşanan bu olay gündemi oldukça meşgul ederken, ikili arasında yaşanan gerginliğin sebebi ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu - Dirar gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte yaşananlar

YELEK GERGİNLİĞİ KRİZ ÇIKARDI!
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar arasında yaşanan gerginliğin, yelek tartışması yüzünden alevlendiği ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu - Dirar gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte yaşananlar

Perşembe günü yapılan idmanda teknik sorumlu Tahir Karapınar, son maçlardaki formsuz görüntüsü ile dikkat çeken Nabil Dirar'a as takım yeleği yerine yedek takım yeleği verdi.

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