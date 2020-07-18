Emre Belözoğlu - Dirar gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! İşte yaşananlar

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu ile Faslı futbolcu Nabil Dirar arasında yaşanan gerginlik gündeme oturdu. Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde yaşanan bu olay keyifleri kaçırdı. Herkesin merak ettiği şok gerginliğin sebebi ortaya çıktı. İşte antrenman esnasında yaşananlar ve ikili arasında geçen diyalog...