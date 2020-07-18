Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri açıklıyoruz... 5 mevkiye 28 aday! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri açıklıyoruz... 5 mevkiye 28 aday!

Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri açıklıyoruz... 5 mevkiye 28 aday!

Süper Lig'de bu sezon da taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrildi. 6 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde eksik bulunan 5 mevki için tam 28 kişilik transfer listesi hazırlandı. İşte o isimler ve detaylar. Son dakika transfer haberleri...
18 Temmuz 2020 Cumartesi 06:41 Güncelleme: 18.07.2020 06:41
Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri açıklıyoruz... 5 mevkiye 28 aday!

Süper Lig'deki 6 yıllık şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri açıklıyoruz... 5 mevkiye 28 aday!

Gelecek sezon kulüpte sportif direktör olarak görev alması beklenen Emre Belözoğlu önderliğinde transfer harekatına başlayan Fenerbahçe, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri açıklıyoruz... 5 mevkiye 28 aday!

İlk olarak Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'la anlaşan ve orta sahadaki eksiğini gideren sarı-lacivertliler, ayrıca sol bek, sağ bek, stoper ve iki kanat oyuncusu transfer edecek.

Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri açıklıyoruz... 5 mevkiye 28 aday!

İşte beş mevki için belirlenen 28 kişilik dev liste:

Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri açıklıyoruz... 5 mevkiye 28 aday!

SAĞ BEK:

Gökhan Gönül (Beşiktaş)

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA