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Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri açıklıyoruz... 5 mevkiye 28 aday!
Süper Lig'de bu sezon da taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrildi. 6 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde eksik bulunan 5 mevki için tam 28 kişilik transfer listesi hazırlandı. İşte o isimler ve detaylar. Son dakika transfer haberleri...
18 Temmuz 2020 Cumartesi 06:41
Güncelleme: 18.07.2020 06:41
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Süper Lig'deki 6 yıllık şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.
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Gelecek sezon kulüpte sportif direktör olarak görev alması beklenen Emre Belözoğlu önderliğinde transfer harekatına başlayan Fenerbahçe, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.
İlk olarak Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'la anlaşan ve orta sahadaki eksiğini gideren sarı-lacivertliler, ayrıca sol bek, sağ bek, stoper ve iki kanat oyuncusu transfer edecek.
İşte beş mevki için belirlenen 28 kişilik dev liste: