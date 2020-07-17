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İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sezonun son derbisi için çalışmalarını yürüten Kanarya'ya sürpriz bir teklif gelmesi bekleniyor. İngiliz basını konu ile ilgili yazdığı haberde, bir dönem Fenerbahçe'de görev alan Philip Cocu'nun, eski öğrencisini istediğini belirtti. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

17 Temmuz 2020 Cuma 16:54 Güncelleme: 17.07.2020 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





