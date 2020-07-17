İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor

İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sezonun son derbisi için çalışmalarını yürüten Kanarya'ya sürpriz bir teklif gelmesi bekleniyor. İngiliz basını konu ile ilgili yazdığı haberde, bir dönem Fenerbahçe'de görev alan Philip Cocu'nun, eski öğrencisini istediğini belirtti. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
17 Temmuz 2020 Cuma 16:54 Güncelleme: 17.07.2020 17:05
İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor

Bir dönem Fenerbahçe'de de görev alan Hollandalı teknik direktör Philip Cocu, eski öğrencisine kancayı attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor

Sarı lacivertlilerde beklenileni veremeyen Cocu, yönetim tarafından gönderilmişti. Cocu, Fenerbahçe kariyerinin ardından İngiliz ekibi Derby County'e imza atmıştı.

İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor

Gelecek sezon için çalışmalarını yürüten Cocu'nun transfer listesinde Fenerbahçeli o yıldızın olduğu İngiliz basınında yazıldı.

İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor

The72.co.uk adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;

İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor

"Derby County teknik direktörü Philip Cocu, yaz transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek istiyor ve 5 oyuncuya imza attırmak istiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA