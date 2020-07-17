HaberlerGaleriİngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sezonun son derbisi için çalışmalarını yürüten Kanarya'ya sürpriz bir teklif gelmesi bekleniyor. İngiliz basını konu ile ilgili yazdığı haberde, bir dönem Fenerbahçe'de görev alan Philip Cocu'nun, eski öğrencisini istediğini belirtti. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
17 Temmuz 2020 Cuma 16:54
Güncelleme: 17.07.2020 17:05
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bir dönem Fenerbahçe'de de görev alan Hollandalı teknik direktör Philip Cocu, eski öğrencisine kancayı attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı lacivertlilerde beklenileni veremeyen Cocu, yönetim tarafından gönderilmişti. Cocu, Fenerbahçe kariyerinin ardından İngiliz ekibi Derby County'e imza atmıştı.
Gelecek sezon için çalışmalarını yürüten Cocu'nun transfer listesinde Fenerbahçeli o yıldızın olduğu İngiliz basınında yazıldı.
The72.co.uk adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;
"Derby County teknik direktörü Philip Cocu, yaz transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek istiyor ve 5 oyuncuya imza attırmak istiyor.