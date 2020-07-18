Fenerbahçe'ye transferde kötü sürpriz! Todibo için PSG devrede | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'ye transferde kötü sürpriz! Avrupa devi onu istiyor

Fenerbahçe'ye transferde kötü sürpriz! Avrupa devi onu istiyor

'de son dakika transfer haberi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerin gündemine gelen için Avrupa'nın dev kulübünün sıraya girdiği iddia edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezon savunmayı güçlendirmek adına 'nin transfer listesine aldığı 'ya talip çıktı.

Sezonu Schalke 04'te kiralık geçiren 20 yaşındaki savunmacı için Fransız devi Paris Saint Germain'in devreye girdiği belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ YAZ DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ
Aktarılan bilgilere göre 20 yaşındaki savunmacı için geçtiğimiz yaz Paris Saint Germain devreye girmişti ancak oyuncu, Katalan kulübünü tercih etmişti.

FENERBAHÇE DEVREDE
Öte yandan Paris Saint Germain ile beraber Fenerbahçe'nin oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtilirken, Todibo'nun henüz konuya dair karar vermediği ifade edildi.

Jean-Clair Todibo, bu sezon toplamda 13 maça çıkmış ve 664 dakika sahada kalmıştı.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 11:58
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