İspanyollardan flaş iddia! "Blanc Fenerbahçe'nin teklifini reddetti" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe İspanyollardan flaş iddia! "F.Bahçe'nin teklifini reddetti"

İspanyollardan flaş iddia! "Blanc 'nin teklifini reddetti"

İspanyollardan flaş iddia! "Blanc Fenerbahçe'nin teklifini reddetti"

'nin gündemine gelen teknik direktör adaylarından 'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız çalıştırıcının, menajer tarafından 'ya önerildiği ifade edilirken Fenerbahçe'nin teklifini de reddettiği belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Gelecek sezon için teknik direktör arayışını sürdüren 'nin gündemine gelen son isim olmuştu. 2016 yılından beri herhangi bir takım çalıştırmayan deneyimli antrenörün kulübeye dönmeye sıcak baktığı belirtilmişti.

İspanyol basınından Mundo Deportivo flaş bir iddiayı gündemine taşıdı. Buna göre Fransız teknik direktör, menajer tarafından 'ya teklif edildi. La Liga şampiyonluğunu 'e kaptıran Barça'da teknik direktör Setien'in geleceği tartışma konusu olmuştu. Bu arada Blanc'ın, Fenerbahçe ve bir Birleşik Arap Emirlikleri kulübünden gelen teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.

Fransız teknik adamın, Barcelona'da çalışmaya sıcak baktığı ancak Katalan ekibinde 2021 yılında yapılacak başkanlık seçimleri nedeniyle önerilecek bir yıllık sözleşmeyi kabul etmeyeceği kaydedildi.

Laurent Blanc, kariyerinde Fransa Milli Takımı, PSG ve Bordeaux gibi takımları çalıştırmıştı.


haberin devamı

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 12:03
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İspanyollardan flaş iddia! "Blanc Fenerbahçe'nin teklifini reddetti" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA