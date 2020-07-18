Takımdan ayrılacak mı? Tolga Ciğerci'den flaş transfer sözleri! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Takımdan ayrılacak mı? Tolga Ciğerci'den flaş transfer sözleri!

Takımdan ayrılacak mı? 'den flaş sözleri!

Takımdan ayrılacak mı? Tolga Ciğerci'den flaş transfer sözleri!

ile sözleşmesi sona erdikten sonra 'ye gelen 'den önemli açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılı takımda şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, aynı başarıyı Fenerbahçe formasıyla da yaşamak istediğini söyledi ve transferle ilgili konuştu.

ekiplerinden 'nin 28 yaşındaki futbolcusu 'den sözleri geldi. Transfermarkt'a konuşan deneyimli orta saha oyuncusu futbolda yarının ne getireceğini belli olmadığını söylerken, Bundesliga ve hayali olduğunu söyledi.

"IGOR TUDOR GELİŞİMİME KATKI SAĞLADI"
Bu konuda çok şanslı olduğuma inanıyorum. kariyerimde çok büyük antrenörlerle çalışmak nasip oldu (, Lucien Favre, , ). da bunlardan birtanesiydi. Gelişimimde önemli katkı sağlıyan hocalarımdandı.

"GALATASARAY'DA YAŞADIM, İNŞALLAH FENERBAHÇE İLE DE YAŞARIM"
Her futbolcu kariyerinde şampiyonluk yaşamak ister. Bana da bu nasip oldu. İnanilmaz güzel bir duyguydu. İnşallah kariyemde daha fazla şampiyonluklar yaşarım. Bu güzel duyguyu 'da yaşadım. İnşallah Fenerbahçe'yle de bu güzel duyguyu yaşarım.

TRANSFER SÖZLERİ!
"Öncelikle kendi performansımı her gün daha da iyiye geliştirmek istiyorum. Daha sonra hedefimde şampiyonluk ve hedeflerim var. Futbolda yarının ne getireceği belli olmaz. Belki birgün Bundesliga'ya dönmek veya İngiltere'ye gitme hayalim var."

"MİLLİ TAKIMIMIZ İYİ YOLDA"
"Milli takımımızın Şenol hocayla çok iyi bir yolda olduğuna inanıyorum. Çok genç ve kaliteli bir milli takımımız olduğunu düşünüyorum. Gelecekte de daha da iyi olacağına inanıyorum. Tabiki ben de bu takımın bir parçası olmak istiyorum."

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ HAKKINDA...
"Galatasaray'dan ayrıldığımda transferin son günüydü. Fenerbahçe menajerimle temasa geçip bu transferi gerçekleştirdi."

ALTAY, FERDİ VE ÖMER FARUK BEYAZ AÇIKLAMASI!
"Üçü de çok genç ve yetenekli kardeşlerim. Daha kariyerlerin başındalar. Onlara tavsiyem, kulaklarını tıkayıp sadece futbola konsantre olup çok sıkı çalışsınlar."

PANDEMİ SÜRECİ FUTBOL DÜNYASINI ETKİLEDİ
"Corona bence sadece Fenerbahçe'yi değil tüm futbol dünyasını etkiledi. Futbolcular için de seyircisiz oynamak çok zor oluyor."

  1. 18.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Takımdan ayrılacak mı? Tolga Ciğerci'den flaş transfer sözleri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA