Takımdan ayrılacak mı? Tolga Ciğerci'den flaş transfer sözleri!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcusu Tolga Ciğerci'den transfer sözleri geldi. Transfermarkt'a konuşan deneyimli orta saha oyuncusu futbolda yarının ne getireceğini belli olmadığını söylerken, Bundesliga ve İngiltere hayali olduğunu söyledi.

"IGOR TUDOR GELİŞİMİME KATKI SAĞLADI"

Bu konuda çok şanslı olduğuma inanıyorum. Futbol kariyerimde çok büyük antrenörlerle çalışmak nasip oldu (Felix Magath, Lucien Favre, Fatih Terim, Ersun Yanal). Tudor da bunlardan birtanesiydi. Gelişimimde önemli katkı sağlıyan hocalarımdandı.

"GALATASARAY'DA YAŞADIM, İNŞALLAH FENERBAHÇE İLE DE YAŞARIM"

Her futbolcu kariyerinde şampiyonluk yaşamak ister. Bana da bu nasip oldu. İnanilmaz güzel bir duyguydu. İnşallah kariyemde daha fazla şampiyonluklar yaşarım. Bu güzel duyguyu Galatasaray'da yaşadım. İnşallah Fenerbahçe'yle de bu güzel duyguyu yaşarım.

TRANSFER SÖZLERİ!

"Öncelikle kendi performansımı her gün daha da iyiye geliştirmek istiyorum. Daha sonra hedefimde şampiyonluk ve Milli takım hedeflerim var. Futbolda yarının ne getireceği belli olmaz. Belki birgün Bundesliga'ya dönmek veya İngiltere'ye gitme hayalim var."

"MİLLİ TAKIMIMIZ İYİ YOLDA"

"Milli takımımızın Şenol hocayla çok iyi bir yolda olduğuna inanıyorum. Çok genç ve kaliteli bir milli takımımız olduğunu düşünüyorum. Gelecekte de daha da iyi olacağına inanıyorum. Tabiki ben de bu takımın bir parçası olmak istiyorum."

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ HAKKINDA...

"Galatasaray'dan ayrıldığımda transferin son günüydü. Fenerbahçe menajerimle temasa geçip bu transferi gerçekleştirdi."

ALTAY, FERDİ VE ÖMER FARUK BEYAZ AÇIKLAMASI!

"Üçü de çok genç ve yetenekli kardeşlerim. Daha kariyerlerin başındalar. Onlara tavsiyem, kulaklarını tıkayıp sadece futbola konsantre olup çok sıkı çalışsınlar."

PANDEMİ SÜRECİ FUTBOL DÜNYASINI ETKİLEDİ

"Corona bence sadece Fenerbahçe'yi değil tüm futbol dünyasını etkiledi. Futbolcular için de seyircisiz oynamak çok zor oluyor."