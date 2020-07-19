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19 Temmuz 2020, Pazar
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Derbiden öte

Derbiden öte

Sarı-lacivertliler, Vodafone Park’ta ’a konuk oluyor... Hedef; kazanıp Avrupa Ligi iddiasını son haftaya taşımak.

, 'in 33. haftasında bugün deplasmanda ile karşılaşacak. Haftaya 50 puanla 7. sırada giren sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarına katılabilmesi için en az ilk 5'te yer alması gerekiyor. Bu nedenle hedef mutlak galibiyet. Kritik mücadelede sakatlıkları bulunan , ve forma giyemeyecek.

BEŞ OYUNCU SINIRDA
Kanarya'da 3'er sarı kartı olan Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson, ve , Beşiktaş karşısında da görmeleri durumunda son hafta karşısında cezalı olacak.

DEFANSTA İDEAL İKİLİ
Sezon başından beri savunmanın göbeğinde bir türlü ideal ikiliyi yakalayamayan Fenerbahçe, derbide 2 stoperini de oynatabilecek. Cezası biten formasına kavuşurken, iyileşen Falette'nin de takımdaki yerini alması bekleniyor. Böylelikle Luiz Gustavo ve gerçek mevkileri orta sahada forma giyecek.
  1. 19.7.2020
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