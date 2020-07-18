Son dakika: Fenerbahçe Menemensporlu Murat Elkatmış için teklif yaptı
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un genç forveti Murat Elkatmış için teklif yaptı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un genç forveti Murat Elkatmış, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.
TRT Spor'un haberine göre; 1928 Bucaspor'dan forvet Barış Sungur ve Gölcükspor'dan orta saha İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, 18 yaşındaki Murat Elkatmış için de teklifini yaptı.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin de Murat Elkatmış için nabız yokladığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip bu sezon vitrine çıkan genç forvet ligde 10 karşılaşmada görev alıp 1 kez ağları sarstı.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 19:22
- Son dakika: Fenerbahçe Menemensporlu Murat Elkatmış için teklif yaptı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe Menemensporlu Murat Elkatmış için teklif yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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