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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş hamle! Teklif yapıldı

Son dakika: Menemensporlu için teklif yaptı

Son dakika: Fenerbahçe Menemensporlu Murat Elkatmış için teklif yaptı

Son dakika haberine göre; , TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un genç forveti için teklif yaptı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un genç forveti , Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Spor'un haberine göre; 1928 Bucaspor'dan forvet Barış Sungur ve Gölcükspor'dan orta saha İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan , 18 yaşındaki Murat Elkatmış için de teklifini yaptı.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin de Murat Elkatmış için nabız yokladığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip bu sezon vitrine çıkan genç forvet ligde 10 karşılaşmada görev alıp 1 kez ağları sarstı.

Menemenspor'da Murat Elkatmış'a talip çok | Spor haberleri

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 19:22
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