Son dakika: Fenerbahçe Menemensporlu Murat Elkatmış için teklif yaptı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un genç forveti Murat Elkatmış, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

TRT Spor'un haberine göre; 1928 Bucaspor'dan forvet Barış Sungur ve Gölcükspor'dan orta saha İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, 18 yaşındaki Murat Elkatmış için de teklifini yaptı.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin de Murat Elkatmış için nabız yokladığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip bu sezon vitrine çıkan genç forvet ligde 10 karşılaşmada görev alıp 1 kez ağları sarstı.