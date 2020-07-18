Son dakika: Fenerbahçe'ye Belçika'dan şoke eden Bongonda cevabı! "25 milyona..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'ye Belçika'dan şoke eden Bongonda cevabı! "25 milyona..."

Fenerbahçe'ye Belçika'dan şoke eden Bongonda cevabı! "25 milyona..."

'de son dakika haberi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerin gündemine geldiği belirtilen konusunda Belçika temsilcisi Genk'ten cevap geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin sezon sonunda etmek istediği iddia edilen konusunda önemli bir haber yayınlandı.

Belçika basınında yer alan habere göre sarı lacivertlilerin peşinde olduğu bilinen Bongonda ile ilgili Genk kulübü son kararını verdi.

'25 MİLYON EURO'
Genk yönetimi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve ya başka bir takımın oyuncuyu istemesi halinde 25 milyon euro getirmesi gerektiğini aktardı.

Theo Bongonda bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 5 gol 5 asistle oynadı.

  1. 18.07.2020
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