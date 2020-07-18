Fenerbahçe'ye Belçika'dan şoke eden Bongonda cevabı! "25 milyona..."
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerin gündemine geldiği belirtilen Theo Bongonda konusunda Belçika temsilcisi Genk'ten cevap geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin sezon sonunda transfer etmek istediği iddia edilen Theo Bongonda konusunda önemli bir haber yayınlandı.
Belçika basınında yer alan habere göre sarı lacivertlilerin peşinde olduğu bilinen Bongonda ile ilgili Genk kulübü son kararını verdi.
'25 MİLYON EURO'
Genk yönetimi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve ya başka bir takımın oyuncuyu istemesi halinde 25 milyon euro getirmesi gerektiğini aktardı.
Theo Bongonda bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 5 gol 5 asistle oynadı.
- 18.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'ye Belçika'dan şoke eden Bongonda cevabı! "25 milyona..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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