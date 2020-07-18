Fenerbahçe'ye Belçika'dan şoke eden Bongonda cevabı! "25 milyona..."

Fenerbahçe'nin sezon sonunda transfer etmek istediği iddia edilen Theo Bongonda konusunda önemli bir haber yayınlandı.

Belçika basınında yer alan habere göre sarı lacivertlilerin peşinde olduğu bilinen Bongonda ile ilgili Genk kulübü son kararını verdi.

'25 MİLYON EURO'

Genk yönetimi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve ya başka bir takımın oyuncuyu istemesi halinde 25 milyon euro getirmesi gerektiğini aktardı.

Theo Bongonda bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 5 gol 5 asistle oynadı.