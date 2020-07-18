Ali Koç resmen açıkladı! "Umuyorum Alex bir gün takımın başına geçer"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, divan kurulu toplantısında sarı lacivertlilerin efsane ismi Alex De Souza'ya dair konuştu. Sarı lacivertli kulübün başkanı, kendisine yöneltilen Alex ve teknik direktörlük sorusunu cevapladı. İşte o sözler...
Fenerbahçe divan kurulunda sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Alex de Souza'ya ilişkin konuştu.
Bir kongre üyesinin Alex de Souza'ya dair sorduğu soruya Ali Koç şu şekilde cevap verdi;
"Alex değerimizdir, efsanemizdir. Kendisiyle istişarelerimiz oluyor. Bu camianın bir parçası olduğunu da hissedebiliyor. Ayrılırken çift taraflı yanlışlar olmuştur ama büyük resme bakıldığında faydaları, katkıları büyüktür. Alex için kulübümüzde herhangi bir pozisyon almasında bir çabamız veya çalışmamız yok ama Alex'in yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaptığı konuşmasında bir kariyer planlaması olduğunu görüyoruz.
"UMARIM BİR GÜN TAKIMIN BAŞINA GEÇER"
Sahadaki o akıllı ve zeki kişinin kariyer planlamasında da ne kadar akıllı ve zeki olduğunu görüyoruz. Alelacele bir şey yapmıyor, plan program çerçevesinde yapıyor. Alex'in bir gün Fenerbahçe başında olmasını engelleyecek hiçbirşey olmadığını düşünmüyorum. Her efsane iyi hoca olmuyor ama bazıları var ki ikisini birden iyi yapıyor. Umuyorum ki Alex bir gün bu camianın başına geçer ve nice kupalar kazandırır."
"OYUNCULARIMA KIZIYORUM"
Öte yandan sarı lacivertlilerin başkanı Koç, pandemi süreci sonrasında takımının gidişatını değerlendirirken, "Pandemi sonrası önümüze fırsatlar gelmesine rağmen bunu iyi değerlendiremedik. Oyuncularıma kızıyorum." dedi.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 14:54
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ali Koç resmen açıkladı! "Umuyorum Alex bir gün takımın başına geçer" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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