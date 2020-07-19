Fenerbahçe'de rota Yunus Mallı!

Almanlar'ın ünlü gazetesi Bild, Fenerbahçe'nin Yunus Mallı'nın peşinde olduğunu yazdı. Sezonun ikinci yarısını Union Berlin'de kiralık geçiren 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi Wolfsburg'da bulunuyor. Fenerbahçe'nin Yunus'u alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse'nin yerine düşündüğü bildirildi. 10 numara mevkiinde forma giyen Mallı'nın Wolfsburg ile sözleşmesi 2021 Haziran'ında sona eriyor. Milli takımda da oynayan tecrübeli orta saha, Bundesliga'da bu sezon 13 maça çıkarken, 1 asist yaptı.