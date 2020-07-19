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19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe 10 numaraya Yunus Mallı!

'de rota !

Fenerbahçe'de rota Yunus Mallı!

'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bild, Fenerbahçe’nin ile 1 yıl kontratı kalan 28 yaşındaki gurbetçi orta sahanın peşinde olduğunu yazdı.

Almanlar'ın ünlü gazetesi Bild, 'nin 'nın peşinde olduğunu yazdı. Sezonun ikinci yarısını Union Berlin'de kiralık geçiren 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi 'da bulunuyor. Fenerbahçe'nin Yunus'u alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse'nin yerine düşündüğü bildirildi. 10 numara mevkiinde forma giyen Mallı'nın Wolfsburg ile sözleşmesi 2021 Haziran'ında sona eriyor. Milli takımda da oynayan tecrübeli orta saha, Bundesliga'da bu sezon 13 maça çıkarken, 1 asist yaptı.

  1. 19.7.2020
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