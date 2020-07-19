Fenerbahçe'de rota Yunus Mallı!
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bild, Fenerbahçe’nin Wolfsburg ile 1 yıl kontratı kalan 28 yaşındaki gurbetçi orta sahanın peşinde olduğunu yazdı.
Almanlar'ın ünlü gazetesi Bild, Fenerbahçe'nin Yunus Mallı'nın peşinde olduğunu yazdı. Sezonun ikinci yarısını Union Berlin'de kiralık geçiren 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi Wolfsburg'da bulunuyor. Fenerbahçe'nin Yunus'u alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse'nin yerine düşündüğü bildirildi. 10 numara mevkiinde forma giyen Mallı'nın Wolfsburg ile sözleşmesi 2021 Haziran'ında sona eriyor. Milli takımda da oynayan tecrübeli orta saha, Bundesliga'da bu sezon 13 maça çıkarken, 1 asist yaptı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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