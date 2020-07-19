Türkleşeceğiz
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, online olarak yapıldı. Koç, “Yabancı oyuncularda kontrat armanın önüne geçti. Türkler’de aidiyet duygusunu işlemek mümkün. Kiralama+bonservissizlere odaklandık” dedi.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, online olarak yapıldı. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda konuşan başkan Ali Koç, transferde bu sezon Türk oyunculara ağırlık vereceklerini söyledi. Koç, "Futbol sektörü çok büyüdü. Yabancı oyuncularda kontrat armanın önüne geçti. Futbol takımımıza Türkleştirme politikası uyguluyoruz. Türk oyuncularda aidiyet duygusunu işlemek mümkün" ifadelerini kullandı.
HATADAN DERS ALDIK
Geçmişte yaptıkları yanlış transferlerden ders aldıklarını vurgulayan Ali Koç, "Pandemi bizim gibi kiralamaya giden kulüpler için fırsat oluşturacaktır. Bazı oyuncularımıza ilgi ve teklifler var. Bunun dışında kiralama ve bonservisi olmayan oyunculara odaklanıyoruz. Ana hedefimiz yaş ortalamasını, maaş bütçesini indirmek" şeklinde konuştu. Koç, basketbolda bütçeyi 18-20 milyon euro seviyesine indirdiklerini kaydetti.
ALİ KOÇ'TAN SATIRBAŞLARI:
8+6 YABANCI KURALI
11 yabancı oynatmak yanlış diyorlar, bu kadar genç ülkede yanlıştır, katılıyorum. Ancak transfere 2-3 hafta kala biz karar verdik, uygula olmaz. İnşallah değişir.
MAAŞLARDA İNDİRİM
Hiçbir futbolcunun indirime itirazı olmadı. Bu yüzden teşekkür ettim. Pandemi sonrasında ise Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına fırsat geldi, değerlendiremedik. Bu konuda onlara kızıyorum.
KRUSE POKERİ SEÇTİ
Kruse'nin gönlü burada değildi. Alman'ın en değişiğini seçmişiz. Hesabı sorulacak. Kendi danışmanının telkinine rağmen kumar oynadı, ben pokerciyim dedi.
ALEX'E GÖREV
Alex'in kulüpte görev alması için bir planlamamız yok. Dilerim bir gün bu camianın başına geçer ve çok başarılı olur.
HOCALAR SORUYOR
Konuştuğumuz hocalar şunu soruyor: 'Benden ne istiyorsun, gelecek sezon şampiyonluk mu, 2-3 sezon içinde şampiyonluk mu?' Önümüzdeki sezon ise her bir kuruşumuzu harcayalım, diyor.
YILDIRIM'A MESAJ
Aziz Yıldırım'ın desteğine çok ihtiyacımız vardı. Hiç geri bildirim alamadık. Mali kurula gelecekmiş. Umarım gelir...
1959 ÖNCESİ İÇİN DOSYAMIZ HAZIR
1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili soru üzerine genel sekreter Metin Sipahioğlu şunları söyledi: "Dünyanın hiçbir yerinde federasyonun düzenleyip de saymadığı şampiyonluklar yoktur. Öncesinde de ligleri düzenlemiş olmasına rağmen 'Haydi 1959'dan başlayarak sayalım' denilmemektedir. Dosya hazır. Başvuruyu önümüzdeki ıl yapacağız. Haklarımızı alacağımıza inanıyorum."
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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