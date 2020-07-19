Türkleşeceğiz

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, online olarak yapıldı. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda konuşan başkan Ali Koç, transferde bu sezon Türk oyunculara ağırlık vereceklerini söyledi. Koç, "Futbol sektörü çok büyüdü. Yabancı oyuncularda kontrat armanın önüne geçti. Futbol takımımıza Türkleştirme politikası uyguluyoruz. Türk oyuncularda aidiyet duygusunu işlemek mümkün" ifadelerini kullandı.



HATADAN DERS ALDIK

Geçmişte yaptıkları yanlış transferlerden ders aldıklarını vurgulayan Ali Koç, "Pandemi bizim gibi kiralamaya giden kulüpler için fırsat oluşturacaktır. Bazı oyuncularımıza ilgi ve teklifler var. Bunun dışında kiralama ve bonservisi olmayan oyunculara odaklanıyoruz. Ana hedefimiz yaş ortalamasını, maaş bütçesini indirmek" şeklinde konuştu. Koç, basketbolda bütçeyi 18-20 milyon euro seviyesine indirdiklerini kaydetti.



ALİ KOÇ'TAN SATIRBAŞLARI:



8+6 YABANCI KURALI

11 yabancı oynatmak yanlış diyorlar, bu kadar genç ülkede yanlıştır, katılıyorum. Ancak transfere 2-3 hafta kala biz karar verdik, uygula olmaz. İnşallah değişir.

MAAŞLARDA İNDİRİM

Hiçbir futbolcunun indirime itirazı olmadı. Bu yüzden teşekkür ettim. Pandemi sonrasında ise Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına fırsat geldi, değerlendiremedik. Bu konuda onlara kızıyorum.

KRUSE POKERİ SEÇTİ

Kruse'nin gönlü burada değildi. Alman'ın en değişiğini seçmişiz. Hesabı sorulacak. Kendi danışmanının telkinine rağmen kumar oynadı, ben pokerciyim dedi.

ALEX'E GÖREV

Alex'in kulüpte görev alması için bir planlamamız yok. Dilerim bir gün bu camianın başına geçer ve çok başarılı olur.

HOCALAR SORUYOR

Konuştuğumuz hocalar şunu soruyor: 'Benden ne istiyorsun, gelecek sezon şampiyonluk mu, 2-3 sezon içinde şampiyonluk mu?' Önümüzdeki sezon ise her bir kuruşumuzu harcayalım, diyor.

YILDIRIM'A MESAJ

Aziz Yıldırım'ın desteğine çok ihtiyacımız vardı. Hiç geri bildirim alamadık. Mali kurula gelecekmiş. Umarım gelir...

1959 ÖNCESİ İÇİN DOSYAMIZ HAZIR

1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili soru üzerine genel sekreter Metin Sipahioğlu şunları söyledi: "Dünyanın hiçbir yerinde federasyonun düzenleyip de saymadığı şampiyonluklar yoktur. Öncesinde de ligleri düzenlemiş olmasına rağmen 'Haydi 1959'dan başlayarak sayalım' denilmemektedir. Dosya hazır. Başvuruyu önümüzdeki ıl yapacağız. Haklarımızı alacağımıza inanıyorum."