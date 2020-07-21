Michalak’a yakın takip

Yönetim, kanatlara iki takviye planlıyor. Bu kapsamda Konrad Michalak'ın da takibe alındığı ifade edildi. 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, kiralık oynadığı Ankaragücü'ndeki performansı ile dikkat çekmişti. Bonservisi Grozny'de olan Michalak için son kararın sezon sonunda verileceği bildirildi.