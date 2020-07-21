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21 Temmuz 2020, Salı
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Michalak’a yakın takip

Michalak’a yakın takip

, kanatlara iki takviye planlıyor. Bu kapsamda 'ın da takibe alındığı ifade edildi. 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, kiralık oynadığı Ankaragücü'ndeki performansı ile dikkat çekmişti. Bonservisi 'de olan Michalak için son kararın sezon sonunda verileceği bildirildi.

, kanatlara iki takviye planlıyor. Bu kapsamda 'ın da takibe alındığı ifade edildi. 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, kiralık oynadığı Ankaragücü'ndeki performansı ile dikkat çekmişti. Bonservisi 'de olan Michalak için son kararın sezon sonunda verileceği bildirildi.

  1. 21.7.2020
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