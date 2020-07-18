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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Gustavo şoku! Beşiktaş derbisinde...

'de şoku!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku!

derbisinin hazırlıklarını Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan 'ye 'dan kötü haber geldi. Brezilyalı yıldız, sakatlığı nedeniyle son antrenmanda yer almadı.

'in 33. haftasında 'a konuk olacak 'de şoku yaşanıyor.

Brezilyalı yıldız, takımın derbi öncesi yaptığı son antrenmana katılmadı. Spor'un haberine göre, Luiz Gustavo son yapılan antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almadı.

Brezilyalı futbolcunun, Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği sabah saatlerinde yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

  1. 18.07.2020
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