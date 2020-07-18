Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku yaşanıyor.

Brezilyalı yıldız, takımın derbi öncesi yaptığı son antrenmana katılmadı. TRT Spor'un haberine göre, Luiz Gustavo son yapılan antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almadı.

Brezilyalı futbolcunun, Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği sabah saatlerinde yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.