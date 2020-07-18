Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku!
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber geldi. Brezilyalı yıldız, sakatlığı nedeniyle son antrenmanda yer almadı.
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku yaşanıyor.
Brezilyalı yıldız, takımın derbi öncesi yaptığı son antrenmana katılmadı. TRT Spor'un haberine göre, Luiz Gustavo son yapılan antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almadı.
Brezilyalı futbolcunun, Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği sabah saatlerinde yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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