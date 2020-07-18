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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Beşiktaş'ın maçı kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz...

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz...

Süper Lig'in 33. haftasında 'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıktan yeni dönen Burak Yılmaz da kadroda kendine yer buldu.

Süper Lig'in 33. haftasında ile önemli bir mücadeleye çıkan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte, geçtiğimiz hafta sakatlıkları nedeniyle Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Burak Yılmaz ve Boateng, Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edildi. Cezası bulunan N'Koudou'nun yanı sıra sezonu kapatan Adem Ljajic ve Umut Nayir kadroda yer almadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 20 kişilik maç kadrosu şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng.

  1. 18.07.2020
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