Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz...
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıktan yeni dönen Burak Yılmaz da kadroda kendine yer buldu.
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile önemli bir mücadeleye çıkan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte, geçtiğimiz hafta sakatlıkları nedeniyle Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Burak Yılmaz ve Boateng, Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edildi. Cezası bulunan N'Koudou'nun yanı sıra sezonu kapatan Adem Ljajic ve Umut Nayir kadroda yer almadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 20 kişilik maç kadrosu şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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