Canlı yayında duyurdu! "Emre Belözoğlu gelecek sezon yüzde 99..."
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Son Sayfa programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaman, sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktör olarak göreve başlayacağı konuşulan Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki sezon yüzde 99 sahada olacağını söyledi.
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