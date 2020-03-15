Son 9 maçtaki ilk finalimiz - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Son 9 maçtaki ilk finalimiz

Son 9 maçtaki ilk finalimiz

Son 9 maçtaki ilk finalimiz

, son 9 haftaya girilirken ilk final maçlarının ’da oynayacaklarını söyledi.

, son 9 haftaya girilirken ilk final maçlarının 'da oynayacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Antalya ilk yarıdaki gibi değil. Yeni transferleri var. Onun için zor bir maç olacak" dedi. ise, "Seyirci itici güç ama idmanlar da sessiz geçiyor. Fazla sıkıntı olmayacak" diye konuştu. 'ta Ziya, Skuletic ve Ali Şaşal olmayacak.ve sonra tokalaşmamaya da özen gösteriyor.
  1. 15.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son 9 maçtaki ilk finalimiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN