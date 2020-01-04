70 puan yeter

Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. İlk yarıyı 37 puanla lider tamamlayan Yiğido'da ilk yarıda hedef olarak 30 puan koyduklarına dikkat çeken tecrübeli sol bek, "Maçlar oynadıkça, haftalar ilerledikçe, kazanmaya başlayıp güvenimiz de gelince ilk yarıyı lider bitirdik. Sanki bu defa daha bir inanmışlık, daha bir gayret var. Neden bu sene olmasın, 10 yıl önceki şampiyonluk yarışında da herkes 'gidemez' dedi. Bu sene 70 puan yaparsak şampiyon olacağız" dedi.

ŞAMPİYON OLAN TAKIMA BENZİYOR

Takımda arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu belirten Ziya, TFF 1. Lig'de yaşadıkları şampiyonluğa atıfta bulundu. Kaptan Ziya, "Şu anda 10 yılda yakalanacak bir ortama sahibiz. Takımı, TFF 1. Lig'de şampiyon olan takıma benzetiyorum, aynı ortam var. Yabancılar çok iyi ve karakterli. Oynayan, oynamayan hiç kimse sorun çıkarmadı. Arkadaşlığımız çok iyi, çünkü beraber çok vakit geçiriyoruz. Bu da takıma olumlu yansıyor" diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY'A LAYIK OLACAĞIZ

Başarılarının mimarı olan teknik direktör Rıza Çalımbay ile daha önce de birlikte çalıştığını ifade eden Ziya Erdal, başarılı hocanın şehrin ve kulübün yapısını çok iyi bildiğinin altını çizdi. Kaptan Ziya, çalışmayı seven bir oyuncu grubuna sahip olduklarını, bunun da Çalımbay'ın işini kolaylaştırdığına işaret ederek, "Hocamız sezon başı ilk 5 hedefi koymuştu, şu anda lideriz. İnşallah böyle devam eder, ona layık oluruz" ifadelerini kullandı.