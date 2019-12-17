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17 Aralık 2019, Salı
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liderlik yarışında puan farkını açtı

Sivasspor liderlik yarışında puan farkını açtı

'de 15. hafta maçında 'yi 3-1 yenen Demir Grup , zirve yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle aradaki farkı 6'ya yükseltti.

Kırmızı-beyazlılar hafta sonu ligde oynanan karşılaşmada iç sahada 'yi mağlup ederek puanını 33'e çıkarttı. bu galibiyetle liderliğini sürdürürken, puan cetvelindeki en yakın takipçilerinden , , ve Fenerbahçe puan kayıpları yaşadı.

Beşiktaş'ın evinde BtcTurk 'a 2-0 mağlup olduğu haftada, Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildi, Medipol Başakşehir ise sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alınan sonuçlarla Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 27'şer puanda, Trabzonspor 26 ve Fenerbahçe 25 puanda kaldı. En yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkartan Sivasspor, liderlik yarışında önemli bir avantaj yakaladı.

Sivas temsilcisi ligin ilk yarının son iki maçında deplasmanda , evinde ise ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 37 puanla ilk yarıyı lider tamamlamıştı.

  1. 17.12.2019
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