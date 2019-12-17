Şampiyonluk mesajı!

Fenerbahçe'yi de yenerek 7'de 7'yle liderliğini pekiştiren Sivasspor, şampiyonluk iddiasına temkinli yaklaşıyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, şampiyonluk için tam yapılması gereken şeylerin olduğunu vurgulayıp, "Taraftarımıza da büyük görev düşüyor. F.Bahçe maçında stadı dolduracaklarını biliyorduk, Malatya ve Kayseri deplasmanında da bizim taraftarımız muhteşemdi. Önemli olan diğer maçlarda stadyumun dolması. Onlarla beraber bu yolda gitmek gerekiyor. Yönetim üzerine düşeni yapıyor. Kimsenin maddi sıkıntısı olmadı. Her şey şu an gayet iyi. Şampiyonluğu tabii düşünüyoruz ama bunlar yetmez" dedi. Emre Kılınç ve Mert Hakan'la ilgili transfer iddiaları için Çalımbay, "Arkadaşlarla sürekli konuşuyoruz. En iyi neyse karar verilecek ama ben takımı bozmak istemem. Devre arası 1-2 isim mutlaka takviye yapmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.