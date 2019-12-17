Şampiyonluk mesajı!
Lider Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay, “Her şey şu an gayet iyi. Şampiyonluğu tabii düşünüyoruz ama bunlar yetmez” diye konuştu
Fenerbahçe'yi de yenerek 7'de 7'yle liderliğini pekiştiren Sivasspor, şampiyonluk iddiasına temkinli yaklaşıyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, şampiyonluk için tam yapılması gereken şeylerin olduğunu vurgulayıp, "Taraftarımıza da büyük görev düşüyor. F.Bahçe maçında stadı dolduracaklarını biliyorduk, Malatya ve Kayseri deplasmanında da bizim taraftarımız muhteşemdi. Önemli olan diğer maçlarda stadyumun dolması. Onlarla beraber bu yolda gitmek gerekiyor. Yönetim üzerine düşeni yapıyor. Kimsenin maddi sıkıntısı olmadı. Her şey şu an gayet iyi. Şampiyonluğu tabii düşünüyoruz ama bunlar yetmez" dedi. Emre Kılınç ve Mert Hakan'la ilgili transfer iddiaları için Çalımbay, "Arkadaşlarla sürekli konuşuyoruz. En iyi neyse karar verilecek ama ben takımı bozmak istemem. Devre arası 1-2 isim mutlaka takviye yapmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.
- 17.12.2019
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Cezayı kesiyorlar
Toplam 2
Yorum
doğru Hocam bence cezayı sen kestin,öne geçmişken bu kadar ısırmayan takıma karşı bile yeniliyorsa takım bunun baş sorumlusu olduğun gerçek.
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Cezayı kesiyorlar
Toplam 2
Yorum
paşa Hocam marifet sakatlık ve zorunluluktan değil,bu tip maçlarda öne geçmişken formsuz futbolcular yerine gençleri oynatmakta.
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Okan Buruk'tan flaş Serkan Kırıntılı göndermesi!
Toplam 1
Yorum
mustafa Başka mazeret bulamadın herhalde.
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