Sivasspor 10 bin kombineye ulaştı
Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Demir Grup Sivasspor, 10 bin kombineye ulaşarak bu alanda rekor kırdı.
Demir Grup Sivasspor Kulübü 2019-2020 sezonu başında satışa çıkan yeni sezon kombinelerinde kulüp tarihinin rekoru kırılarak 10 bin kombineye ulaştı.
Yurt dışında yaşayan ve Sivasspor'a destek olmak amacıyla kombine satın alan Bahattin Ünalmışer adlı taraftar 10 bininci kombinenin sahibi oldu. Ünalmışer'e kırmızı-beyazlı kulüp tarafından forma hediye edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, taraftara teşekkür edilerek; "Taraftarımızı tebrik eder, tüm Yiğidolar'dan her sezon kombinelere büyük ilgi göstermelerini rica ederiz" denildi.
- 14.12.2019
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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