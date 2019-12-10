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10 Aralık 2019, Salı
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Son 11 sezonun en iyi 'u

Son 11 sezonun en iyi Sivasspor'u

'de 14. hafta sonunda topladığı 30 puanla liderliğini sürdüren Demir Grup , 2007-2008 sezonundan sonra 14. haftalar itibarıyla ligdeki en başarılı sezonunu yaşıyor.

'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle sezon başında hedefini "Avrupa kupalarına katılmak" olarak belirleyen kırmızı-beyazlı takım, 11. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu 3 haftadır bırakmıyor.

Ligin 11. haftasında puan cetvelinde zirveye yükselen , 14. haftalar itibarıyla 'de mücadele ettiği son 11 sezonun en başarılı performansını sergiledi.

İlk 14 hafta itibarıyla 2008-2009 sezonunda 28, 2009-2010'da 10, 2010-2011'de 11, 2011-2012'de 19, 2012-2013'te 19, 2013-2014'te 23, 2014-2015'te 10, 2015-2016'da 10, 2017-2018'de 19 ve 2018-2019'da 18 puan toplayan temsilcisi, bu sezon ise 30 puana ulaştı.

Kırmızı beyazlı ekip 14. haftalar itibarıyla en fazla puanı 2007-2008 sezonunda 31 puanla toplamıştı.

Sivas ekibi, 2016-2017 sezonunda ise 1. Lig'de mücadele etmişti.

İLK KEZ 6 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDI

Sivasspor, Süper Lig serüveninde ilk kez 6 maçında üst üste galip geldi.

Ligin 9. haftasında iç sahada 'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisi başlatan kırmızı-beyazlılar, sonraki haftalarda ise sırasıyla deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0, evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, dış sahada İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1, iç sahada 'yı 2-0 ve son olarak deplasmanda BtcTurk 'u 3-1 yendi.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken, 1'inde berabere kaldı.

İç sahadaki 7 maçlık periyotta 19 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde ise 11 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar, bu performansıyla iç saha puan cetvelinde de liderlik koltuğuna oturdu.

Sivasspor, evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.

Sivas ekibi, dış sahada da 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 11 puan toplamayı başardı.

  1. 10.12.2019
  2. Güncelleme: 10.12.2019 11:51
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