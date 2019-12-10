İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları!

İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları!

Süper Lig'de haftalar ilerledikçe oluşan tablo sonrası oranlarda sık sık güncelleniyor. 14. haftanın ardından Süper Lig'de Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Süper Lig'in son şampiyonluk oranları...

10 Aralık 2019 Salı 10:05 Güncelleme: 10.12.2019 10:17
İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları!

Süper Lig'de 14. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları!

Haftayı galibiyet ile kapatan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin oranları düştü.

İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları!

ESKİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI...

İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları!

GALATASARAY: 2.70

İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları!

FENERBAHÇE: 2.70

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN