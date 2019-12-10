İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları!

Süper Lig'de haftalar ilerledikçe oluşan tablo sonrası oranlarda sık sık güncelleniyor. 14. haftanın ardından Süper Lig'de Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Süper Lig'in son şampiyonluk oranları...
10 Aralık 2019 Salı 10:05
Güncelleme: 10.12.2019 10:17
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Süper Lig'de 14. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
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Haftayı galibiyet ile kapatan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin oranları düştü.