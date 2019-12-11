Sivas'ta Rıza Çalımbay: Tek sıkıntımız Hakan Arslan

Fenerbahçe'yi ağırlayacak lider Sivasspor'da Rıza Çalımbay, galibiyetten başka şey düşünmediklerini belirtip, cezalı Hakan Arslan'ın eksikliğini hissedeceklerini vurguladı. Çalımbay, "Tek sıkıntımız Hakan'ın olmaması çünkü çok güzel bir form yakalamıştı" dedi.