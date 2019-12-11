Sivas'ta Rıza Çalımbay: Tek sıkıntımız Hakan Arslan
Fenerbahçe'yi ağırlayacak lider Sivasspor'da Rıza Çalımbay, galibiyetten başka şey düşünmediklerini belirtip, cezalı Hakan Arslan'ın eksikliğini hissedeceklerini vurguladı. Çalımbay, "Tek sıkıntımız Hakan'ın olmaması çünkü çok güzel bir form yakalamıştı" dedi.
Fenerbahçe'yi ağırlayacak lider Sivasspor'da Rıza Çalımbay, galibiyetten başka şey düşünmediklerini belirtip, cezalı Hakan Arslan'ın eksikliğini hissedeceklerini vurguladı. Çalımbay, "Tek sıkıntımız Hakan'ın olmaması çünkü çok güzel bir form yakalamıştı" dedi.
- 11.12.2019
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Outoforfer1907 Son şansımı kalmış yazıklar olsun. Bu adam bal Ligi'nde bile oynayamaz. Buna verilecek süre Ferdiye verilsin. Alper gitsin inşaatta çalışsın
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Çerkes kimse kimseye bu kadar şans vermez, yeter...
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Trabzonspor Tahkim Kurulu'na gidiyor! TFF kararına itiraz...
Toplam 1
Yorum
Sabo Kraldan ziyade kralcı olmayın gün gelir bu indirim sizede lazım olur hemen havaya girdiniz iki maç aldınız havaya girdiniz bekleyip görelim
Sivas'ta Rıza Çalımbay: Tek sıkıntımız Hakan Arslan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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