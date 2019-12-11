Sivas'ta Rıza Çalımbay: Tek sıkıntımız Hakan Arslan - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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'ta : Tek sıkıntımız

Sivas'ta Rıza Çalımbay: Tek sıkıntımız Hakan Arslan

'yi ağırlayacak lider 'da , galibiyetten başka şey düşünmediklerini belirtip, cezalı 'ın eksikliğini hissedeceklerini vurguladı. Çalımbay, "Tek sıkıntımız Hakan'ın olmaması çünkü çok güzel bir form yakalamıştı" dedi.

'yi ağırlayacak lider 'da , galibiyetten başka şey düşünmediklerini belirtip, cezalı 'ın eksikliğini hissedeceklerini vurguladı. Çalımbay, "Tek sıkıntımız Hakan'ın olmaması çünkü çok güzel bir form yakalamıştı" dedi.

  1. 11.12.2019
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