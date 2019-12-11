Sivassporlu Mamadou Samassa: Lider olmamız bizi mutlu ediyor
Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli kalecisi Mamadou Samassa, Süper Lig'de lider durumda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Samassa, kırmızı-beyazlı ekibin kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde hafta sonu Fenerbahçe ile zor bir müsabaka oynayacaklarını belirtti. Karşılaşmayı kazanmak için yoğun çalışma içerisinde olduklarını aktaran Samassa, "Zor bir maç olacak, zaten Süper Lig'de kolay maç yok, bütün maçlar zor." dedi.
Hedeflerini hafta hafta belirlediklerini dile getiren Samassa, "Ona göre çalışıyoruz. Zaten Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz ve büyük bir güçle o maça çıkacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Gerçekten zor bir müsabaka olacak. Biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu maç için iyi hazırlanacağız." diye konuştu.
Sivasspor'un 30 puanla ligde lider durumda bulunduğunu hatırlatan Samassa, "Lider konumda olmamız bizi mutlu ediyor. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ANTRENMAN
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı oyuncular, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı, Mert Hakan Yandaş ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu. Sivasspor, hazırlıklarına yapacağı idmanla devam edecek.
- 11.12.2019
- TFF'nin 'limit aşımı' kararına Ali Koç'tan ilk tepki!
- "Fenerbahçe ilk yarıda Gençlerbirliği'ne 10 tane gol atabilirdi"
- Galatasaray'dan PSG maçı öncesi paylaşım
- Hıncal Uluç: Galatasaray'ı bu hale getiren Fatih Terim
- "Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer yasağı verebilecek federasyon var mı?"
- Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Fenerbahçe'yi kurtarma operasyonu! Futbola darbe sonrası limitler ve o paralar...
- İngilizler resmen açıkladı! Vedat Muriç'e tarihi teklif
- Yıldız futbolcu Brezilya'dan açıkladı! Beşiktaş beni istiyor...
- Beşiktaş'ta o isim için 4 yıldız gözden çıkarıldı! İşte yapılacak takas teklifi
- Yılmaz Vural'dan EURO 2020 tahmini! A Milli Takım...
-
Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
-
Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
Ali Kemal Abartmayın o kadar Lens resmen topu çarptırdı gol oldu. Umut'un yerinde kim olsa o golleri atardı.
-
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak
Toplam 1
Yorum
Karakartallı Beşiktaş'ın prestij maçıdır. Sahaya gençler çıksın. Belki kazanacağımız oyuncular vardır.
Sivassporlu Mamadou Samassa: Lider olmamız bizi mutlu ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.