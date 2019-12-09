İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı!

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor. Fenerbahçe'de hedef lig lideri Sivasspor'u mağlup ederek zirveyle arayı kapatmak. Teknik direktör Ersun Yanal, bu karşılaşma için planını belirledi...
9 Aralık 2019 Pazartesi 17:03 Güncelleme: 09.12.2019 17:14
İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, lig lideri Demir Grup Sivasspor ile oynanacak karşılaşma öncesi takımının hücum performansını daha da arttırmaya yoğunlaştı.

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İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı!

Fenerbahçe'de hedef zorlu virajı kayıpsız dönmek. Sarı-lacivertliler sırasıyla deplasmanda Demir Grup Sivasspor, iç sahada Beşiktaş ve yine deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacakları maçlarda puan kaybı yaşamak istemiyor.

İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı!

Teknik direktör Ersun Yanal, veriler ışığında takımının iyi durumda olduğunu ve Gençlerbirliği maçı ile bunu skora da yansıtmaya başladıkları kanaatinde.

İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı!

Yanal oyuncuları ile yaptığı toplantılarda, girdikleri pozisyonlarda gol yüzdelerini daha da yukarı çekmek için neler yapmaları gerektiğini anlatıyor.

İşte Ersun Yanal'ın Sivasspor planı!

Tecrübeli teknik adam özellikle kanat ve orta saha oyuncularının skor katkısını arttırmak amacında.

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