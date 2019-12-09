Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor. Fenerbahçe'de hedef lig lideri Sivasspor'u mağlup ederek zirveyle arayı kapatmak. Teknik direktör Ersun Yanal, bu karşılaşma için planını belirledi...
9 Aralık 2019 Pazartesi 17:03
Güncelleme: 09.12.2019 17:14
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, lig lideri Demir Grup Sivasspor ile oynanacak karşılaşma öncesi takımının hücum performansını daha da arttırmaya yoğunlaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de hedef zorlu virajı kayıpsız dönmek. Sarı-lacivertliler sırasıyla deplasmanda Demir Grup Sivasspor, iç sahada Beşiktaş ve yine deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacakları maçlarda puan kaybı yaşamak istemiyor.
Teknik direktör Ersun Yanal, veriler ışığında takımının iyi durumda olduğunu ve Gençlerbirliği maçı ile bunu skora da yansıtmaya başladıkları kanaatinde.
Yanal oyuncuları ile yaptığı toplantılarda, girdikleri pozisyonlarda gol yüzdelerini daha da yukarı çekmek için neler yapmaları gerektiğini anlatıyor.
Tecrübeli teknik adam özellikle kanat ve orta saha oyuncularının skor katkısını arttırmak amacında.