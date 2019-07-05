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05 Temmuz 2019, Cuma
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yarın sezon hazırlıklarına başlayacak

Sivasspor yarın sezon hazırlıklarına başlayacak

'da hazırlıkları sürüyor. ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, birinci etap kamp çalışmalarına yarın başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarının birinci etabı için bu akşam Greenpark Otel'de toplanacak kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör yönetiminde yarın sabah yapacağı antrenmanla yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Bolu'da hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürecek Demir Grup , 18 Temmuz'da ile hazırlık maçı yapacak. Kırmızı-beyazlılar, 19 Temmuz'da ilk etap kampını tamamlayacak.

Bolu kampının ardından 2 gün izne ayrılacak Sivassporlu futbolcular, ikinci etap kamp çalışmaları için 'ya geçecek ve 22-31 Temmuz'da burada yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kırmızı-beyazlılar, Hollanda kampında ise 3 hazırlık maçı yapacak. Hazırlık maçlarının programı daha sonra duyurulacak.

Sivasspor, Hollanda kampının ardından Sivas'ta toplanarak yeni sezon hazırlıklarını evinde sürdürecek.

  1. 05.07.2019
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