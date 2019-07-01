Sivasspor'da kombine fiyatları belli oldu
Sivasspor, kombine bilet fiyatlarını 75 TL ile 400 TL arasında belirledi.
Sivasspor, kombine bilet fiyatlarını 75 TL ile 400 TL arasında belirledi.
Demir Grup Sivasspor'un, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu kombine bilet satışları, 4 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar eski kombine bilet sahiplerine öncelik tanınacak. 11 Temmuz Perşembe günü ise kombineler genel satışa sunulacak. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı kulübün Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları; Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası alt ve üst tüm tribünler 75, maraton alt ve üst C-D-E tribün 200, maraton alt ve üst A-B-F-G tribün 150, VIP üst kadın tribün 75, VIP E-B alt tribün ise 400 TL olarak belirlendi.
- 01.07.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Sivasspor'da kombine fiyatları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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