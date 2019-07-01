Sivasspor'da kombine fiyatları belli oldu - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Sivasspor'da kombine fiyatları belli oldu

'da kombine fiyatları belli oldu

Sivasspor'da kombine fiyatları belli oldu

, kombine bilet fiyatlarını 75 TL ile 400 TL arasında belirledi.

, kombine bilet fiyatlarını 75 TL ile 400 TL arasında belirledi.

Demir Grup Sivasspor'un, 2019-2020 Spor Toto Cemil Usta sezonu kombine bilet satışları, 4 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar eski kombine bilet sahiplerine öncelik tanınacak. 11 Temmuz Perşembe günü ise kombineler genel satışa sunulacak. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı kulübün Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Süper Lig ve karşılaşmalarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları; Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası alt ve üst tüm tribünler 75, maraton alt ve üst C-D-E tribün 200, maraton alt ve üst A-B-F-G tribün 150, üst kadın tribün 75, VIP E-B alt tribün ise 400 TL olarak belirlendi.

  1. 01.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor'da kombine fiyatları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN